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В Ярославле запретили купание на двух пляжах

Общество

В воде обнаружены вредные микроорганизмы

В Ярославле запретили купание на двух пляжах
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Пляж в Ярославле

Ярославль, 4 июня 2019, 16:09 — REGNUM  В Ярославле введен запрет на купание на двух крупных пляжах города — Центральном и пляже в Дзержинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Запрет введен в результате проверки Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторных исследований качество воды в реке Которосль на Центральном пляже и в реке Волга на пляже в Дзержинском районе на 1-й Норской набережной не отвечает требованиям санитарного законодательства: Центральный пляж — по микробиологическим показателям, пляж в Дзержинском районе — по паразитическим показателям», — говорится в сообщении мэрии Ярославля.

Купание на Центральном и Дзержинском пляжах запрещено. Разрешается купаться пока на третьем крупном пляже — Тверицком. Также открыты пляжи на карьерах около города.

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