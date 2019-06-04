Суд в Петербурге счёл незаконным реконструкцию в Русском музее

Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным согласование городским комитетом по охране памятников (КГИОП) проектной документации по реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца — основного здания Государственного Русского музея, объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщает 4 июня судебная пресс-служба Санкт-Петербурга.

Напомним, в ходе реконструкции планировалось перекрыть два внутренних двора Михайловского дворца и приспособить их для современного использования. В связи с этим музейные фонды ГРМ из примыкающих к дворам помещений дворца пришлось переместить в другие места. Ранее сотрудники Русского музея в открытом письме заявили об опасностях и угрозах предстоящей реконструкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники Русского музея предупредили об угрозах реконструкции

С административным иском к КГИОП в суд в 2018 году обратились трое граждан. Они потребовали признать незаконным документы КГИОП, согласовывающие реконструкцию. В качестве обеспечительной меры истцы требовали отмены приказа директора музея, которым предусмотрена передислокация музейных предметов и зачистка всех помещений, примыкающих к Сервизному двору, на этажах с цокольного по 4-й. Однако суд тогда отказал в этом требовании.

В конце апреля 2019 года по данному иску суд проводил выездное судебное заседание прямо в Русском музее. Тогда служителями Фемиды были осмотрены экспозиции, реставрационные помещения и мастерские, примыкающие к двум внутренним дворам, фонды, бронекладовая музея.

В итоге судебный вердикт оказался не в пользу реконструкции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Русском музее ищут место для экспонатов на время реконструкции

Напомним, работы по приспособлению дворов Михайловского дворца для современного использования должны были начаться 1 декабря 2018 года и завершиться не позже 1 марта 2020 года. Проект вовлечения дворов в музейную инфраструктуру поддержан Всемирным банком, который готов вложить в него около 2,5 млн долларов, при общей стоимости проекта около 20 млн долларов.

В Минкультуры РФ подчеркивали, что проект перекрытия двух внутренних дворов Михайловского дворца и приспособления их для современного использования прошел необходимые экспертизы и получил положительную оценку специалистов и властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратуру просят проверить сохранность экспонатов в Русском музее