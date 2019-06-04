«Русские убивают всех подряд»: «Россия 24» против перезапуска Call of Duty

Москва, , 16:23 — REGNUM На телеканале «Россия 24» 3 июня вышел репортаж о переиздании популярной видеоигры Call of Duty: Modern Warfare. В нём ведущие выпуска новостей обсуждают новый трейлер проекта, в котором русские персонажи представлены злодеями.

Основной акцент в репортаже сделан на то, как разработчики из Infinity Ward используют образ «русских злодеев». В трейлере они убивают множество невинных, в том числе и представителей организации «Белые каски».

Отдельно ведущие упоминают скандально-известную миссию «Ни слова по-русски» из игры Modern Warfare 2, которая в год своего релиза стала причиной многих споров и конфликтов. Авторы передачи напомнили, что в ней геймерам предоставляют возможность убивать невинных посетителей российского аэропорта.

В передаче был показан фрагмент интервью с одним из разработчиков игры Тейлором Куросаки. Он сообщает, что студия Infinity Ward не стремится показать одни страны плохими, а другие хорошими. По его словам, в игре будут «как хорошие американцы, так и хорошие русские».

Отдельное внимание ведущие уделяют тому, что общие сборы всей франшизы Call of Duty составили более $19 млрд, что намного превышает аналогичные показатели у всех фильмов киновселенной Marvel и кинофраншизы «Звёздные войны».

«Понятно, насколько велика популярность. С каким трепетом многомиллионные фанаты ждут выхода следующей части шутера. Как доверяют создателю, а значит, безоговорочно верят — русские убивают всех подряд. А зачем? Да какая разница. Может, так у них принято», — рассказывает Георгий Подгорный.

Отдельно в репортаже выступил шеф-редактор портала gmbox Святослав Бочаров. Он назвал многие события игры глупыми и исторически недостоверными, а также заявил, что людей, которые хотят изучать историю по серии Call of Duty «уже не спасти никак».

Напомним, Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября 2019 года. Игра является «мягким перезапуском» всей серии Modern Warfare, а в частности, её первой части, вышедшей ещё в 2007 году. На протяжении сюжетной линии игрокам предстоит управлять шестью персонажами, каждый из которых является американским военным.

Читайте ранее в этом сюжете: Google 6 июня раскроет подробности об игровом сервисе Stadia