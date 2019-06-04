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Жители РФ объяснили, как относятся к больным шизофренией

Общество

Опрос ВЦИОМ

Жители РФ объяснили, как относятся к больным шизофренией
Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Москва, 4 июня 2019, 15:35 — REGNUM  Большинство жителей России относятся к людям с психическими расстройствами (больным шизофренией) с сочувствием (38%) и жалостью (34%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый четвертый участник опроса (26%) считает, что большинство граждан РФ боятся людей с психическими расстройствами, а 18% упомянули о недоверии к больным шизофренией. По мнению 9% опрошенных, общество относится к таким людям с презрением.

Главными проблемами шизофреников российские граждане назвали: сложности с трудоустройством (40%), обеспечение необходимыми лекарствами (33%), недостаточную квалификацию медперсонала (31%) и негативное отношение общества (31%).

Опрос проведен в ноябре 2018 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Читайте: Ученые утверждают, что нашли связь между кошками и развитием шизофрении

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Дании утверждают, что установили связь между кошками и повышением риска развития шизофрении у человека.

А также: Учёные связали риск развития шизофрении с низким содержанием витамина D

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