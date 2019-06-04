«Что знают двое, знает и свинья»: о ФСБ и ключах шифрования «Яндекса»

Москва, , 15:33 — REGNUM Требование ФСБ к «Яндексу» о передаче ключей шифрования переписки пользователей — вполне логичное и ожидаемое требование, и эти ключи будут получены, а шумиха нужна для рекламы компании, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Ростелекоме, комментируя ситуацию.

«Думаю, «Яндекс» всё отдаст (если уже не отдал), а эта шумиха только для рекламы. Для чего-то, что не хотелось бы, чтобы стало публичным, у меня лично на облаке давно создан криптоконтейнер, который выглядит как обычный файл, но на самом деле является логическим диском. Весь обмен между компьютером и этим контейнером ведётся в зашифрованном виде.

Кроме того, «Яндекс» поддерживает дельта-синхронизацию, что позволяет экономить трафик для подобного рода решений. Опасность тут в другом. Как говорит немецкая поговорка, Was wissen zwei, wisst Schwein», — заключил эксперт.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на неназванные источники сообщил, что «Яндекс» ещё месяц назад получил от ФСБ требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». По некоторым данным, эти ключи не были переданы в установленные сроки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать происходящее, пояснив, что данный вопрос находится в компетенции Федеральной службы безопасности или российского правительства.

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