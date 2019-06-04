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Экс-глава Росреестра Дагестана объявлен в розыск за земельные махинации

Общество

В общей сложности в розыск объявлены пять человек, всем им заочно предъявлено обвинение

Махачкала, 4 июня 2019, 15:35 — REGNUM  Пятеро предполагаемых участников преступного сообщества, занимавшегося хищением земельных участков в Дагестане, объявлены в федеральный розыск. Среди них и бывший руководитель управления Росреестра по республике Сафиюла Магомедов. Всем им заочно предъявлено обвинение, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, речь идёт о расследовании уголовного дела о незаконном отчуждении муниципальных и федеральных земель, расположенных на территории Дагестана. Ущерб государству от действий участников преступного сообщества, созданного ещё в 2000 году, превысил 370 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время по данному уголовному делу заключены под стражу пять фигурантов. В числе арестованных бывший и. о. руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев и депутат республиканского парламента Фикрет Раджабов. Им также следствием предъявлено обвинение.

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