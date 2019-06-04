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Главу Росреестра Приамурья обвинили в получении еще одной взятки

Общество

Речь идет о взятке в значительном размере

Благовещенск, 4 июня 2019, 15:30 — REGNUM  Второе уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления Росреестра по Амурской области Сергея Чечевского. О новом обвинении против чиновника сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Дело возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ о получении должностным лицом взятки в значительном размере. Иные подробности дела не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Чечевский был взят под стражу в рамках уголовного дела о коррупции. По версии следствия, в декабре 2018 года он через посредников получил взятку от жительницы Благовещенска за помощь во внесении данных в Единый государственный реестр недвижимого имущества.

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Коррупция и борьба с ней
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