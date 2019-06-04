ВИЧ-положительным нижегородским детям нашли другую турбазу для отдыха

Нижний Новгород, , 15:25 — REGNUM Благотворительный фонд «СТЭП», который организует поездку ВИЧ-положительных детей на турбазу в рамках проекта «Школа маленьких плюсиков», после отказа спортивной деревни «Новинки» нашла для отдыха новую турбазу. От этом сообщила директор фонда Ольга Кузьмичева.

«К сожалению, впервые за годы нашей работы нам отказали впервые в проведении мероприятия с формулировкой о том, что не хотят работать с ВИЧ-положительными людьми. Для нашей организации это явилось ударом, мы не ожидали такого отношения», — сказала Кузьмичева. Она добавила, что в адрес фонда со стороны «Новинок» посыпались какие-то непонятные обвинения.

Кузьмичева заверила, что было принято решение продолжать вести деятельность фонда в ранее планируемом формате.

Глава фонда поблагодарила СМИ, которые осветили эту ситуацию, а также администрацию Нижегородской области, которая помогла в разрешении вопроса с проведением мероприятия.

«Я надеюсь, что эта ситуация положит конец такому отношению к людям, живущим с ВИЧ, и в дальнейшем это не повторится», — заключила Кузьмичева.

Планируемое мероприятие фонда состоится с 7 по 9 июня, новое место проведения праздника не уточняется.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спортивная деревня «Новинки» отказалась размещать 50 детей с ВИЧ-инфекцией. По словам администратора деревни, за поездку был внесен аванс, но какие именно люди поедут, — было неизвестно. Только позднее выяснилось, что приедут особенные дети. Персонал турбазы, узнав обстоятельства, пригрозил не выходить на работу.

О ситуации стало известно в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. 5 июня в ведомстве пройдет совещание с главой благотворительного фонда «СТЭП», представителями спортивной деревни и уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области. Также в инциденте разбирается детский омбудсмен по региону Маргарита Ушакова.

Руководство «Новинок» уже опровергло информацию об отказе в приеме детей, сообщив, что необходимо лишь провести дополнительный инструктаж для сотрудников.

По данному факту проводит проверку следственное управлении СКР по Нижегородской области.

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