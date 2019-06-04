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Путин открыл памятник героям Сопротивления в фашистских лагерях

Общество

Мемориал открыт в Еврейском музее в Москве

Москва, 4 июня 2019, 15:20 — REGNUM  Сегодня, 4 июня, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии памятника героям Сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

В церемонии открытия памятника приняли участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетил Еврейский музей и центр толерантности и осмотрел выставку памяти погибших героев.

Напомним, первый камень памятника был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста — 29 января 2018 года.

Ранее на эту тему: В Еврейском музее откроются две выставки, посвященные Осипу Мандельштаму

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