Путин открыл памятник героям Сопротивления в фашистских лагерях

Москва, , 15:20 — REGNUM Сегодня, 4 июня, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии памятника героям Сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

В церемонии открытия памятника приняли участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетил Еврейский музей и центр толерантности и осмотрел выставку памяти погибших героев.

Напомним, первый камень памятника был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста — 29 января 2018 года.

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