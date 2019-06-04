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На севере Австралии из-за стрельбы погибли четыре человека

Общество

Стрелок задержан

Дарвин, Австралия, 4 июня 2019, 15:21 — REGNUM  В результате стрельбы в городе Дарвин в северной части Австралии погибли четыре человека. Об этом 4 июня сообщается на официальной странице Facebook местной полиции.

По информации издания Sydney Morning Herald, ЧП произошло около 18:00 по местному времени (11:30 мск). Стрельба была в двух местах — в Стюарт Парке и в Вулнере.

Полиция пока не подтверждает, что стрельба была связана с терроризмом.

«Полиция Северной территории может подтвердить, что мужчина был взят под стражу после инцидента с стрельбой во внутренних пригородах дарвина ранее этим вечером», — говорится в сообщении.

По заверению австралийских органов правопорядка, в настоящее время никакой угрозы для общества не существует.

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