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Обвинившая Неймара в изнасиловании женщина дала ложные показания

Общество

Юристы считают, что женщина стала жертвой нападения, но не изнасилования

Париж, 4 июня 2019, 15:09 — REGNUM  Женщина, которая обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара в изнасиловании, дала ложные показания, сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что юридическая фирма, работавшая с женщиной, разорвала с ней контракт. Дело в том, что изначально она заявила адвокатам, что интимная связь была по обоюдному согласию, однако футболист начал проявлять грубость и избил ее. Позже женщина обвинила Неймара в изнасиловании. Юристы считают, что женщина стала жертвой нападения.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что женщина, имя которой не разглашается, познакомилась с футболистом в одной из соцсетей, после некоторого общения Неймар предложил ей встретиться в одном из престижных отелей Парижа, на что она согласилась.

По ее словам, футболист приехал в отель «пьяным», они «соприкоснулись друг с другом, но в какой-то момент Неймар стал агрессивным и насильно вступил в половую связь против ее воли».

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