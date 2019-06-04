При содействии Польши в Танзании откроют более 190 медицинских центров

Додома, , 15:14 — REGNUM Министр из администрации президента по делам областных и районных администраций Селеман Джафо заявил, что при поддержке Польши в Танзании откроют 191 новый медицинский центр, передает газета Nipashe.

Джафо сделал это заявление во время встречи с инвесторами из Польши, прошедшей 3 июня. Министр и инвесторы обсудили совместные проекты для улучшения сферы здравоохранения. Министр Джафо подчеркнул дружественные двусторонние отношения Танзании и Польши и тесное сотрудничество в проектах развития, в том числе и здравоохранения.

Он отметил, что медицинские центры будут оснащены всем необходимым оборудованием, прежде всего в родильных отделениях.

Представитель Польши Юлиус Зеллах поблагодарил министра Джафо за теплый прием и пообещал реализовать задуманное в кратчайшие сроки. Он заверил танзанийскую сторону в том, что польские инвесторы предоставят необходимые для строительства центров средства, а компания по изготовлению медицинского оборудования ALVO обеспечит медицинские центры всем необходимым.