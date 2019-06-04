Ролик с танцем кабана — не повод для увольнения: педагог из Югры защищается

Сургут, Югра, , 15:05 — REGNUM В Югре заведующая детским садом, ставшим знаменитым из-за шуточного «стриптиза кабана», отозвала заявление об увольнении. Об этом она заявила «СургутИнформ-ТВ».

Напомним, по социальным сетям на минувшей неделе было запущено видео с корпоратива трёхлетней давности в детском саду «Золотая рыбка» в Сургуте. Взрослое мероприятие проходило в вечернее время в стенах дошкольного учреждения. Аниматор, одетый в ростовую куклу кабана, исполнил подобие стриптиза. По словам одной из воспитательниц, заведующая детским садом, день рождение которой отмечался, не знала о пикантном сюрпризе. Департамент образования администрации Сургута организовал по факту видео ведомственную проверку. Руководитель детского сада подала заявление об увольнении.

Мнение пользователей социальных сетей «кабаньем стриптизе» разделилось. Одни осудили корпоративы в стенах детских учреждений, другие не поняли, почему разгорелись страсти из-за шутливого танца.

Когда шумиха, раздутая на всю страну, улеглась, заведующая детским садом «Золотая рыбка» отозвала заявление об увольнении.

«Я готова продолжать работать во благо детей, для детей и в системе образования города Сургута. Для меня это не просто детский сад, это не просто работа — это мой второй ребенок. И я не позволю лицам, которые пытаются меня как-то скомпрометировать, меня и мое учреждение, мой коллектив, как-то остановить меня в этом процессе», — заявила она «СургутИнформ-ТВ».

Женщина обратилась в прокуратуру с заявлением, чтобы выявили распространителя видео в интернете. Она отметила, что задеты честь и достоинство как её, так и педагогического коллектива детского сада.

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