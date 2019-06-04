Убийство ребёнка в Киеве спровоцировало беспорядки

Киев, , 15:02 — REGNUM В Киеве убийство ребенка полицейскими спровоцировало беспорядки у стен министерства внутренних дел. Об этом 4 июня сообщают «Украинские новости».

Возмущённая убийством пятилетнего мальчика толпа требовала наказать застреливших его полицейских. Кроме того, активисты выступили за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Акция прошла 3 июня в 21:00 по местному времени. У стен МВД сначала собралось порядка 100 активистов и несколько десятков журналистов, однако позже число протестующих увеличилось. Они стали жечь файеры и выкрикивать: «Авакова в отставку» и «Рядовые убивают, Аваков покрывает».

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной версии, 3 июня 2019 года в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области Украины двое пьяных сотрудников полиции решили пострелять из огнестрельного оружия по банкам. В результате действий сотрудников полиции пятилетний ребёнок получил огнестрельное ранение. Мальчик умер в больнице.

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