В Астрахани появились бабочки репейницы из Африки

Астрахань, , 14:41 — REGNUM Жители Астрахани в начале июня наблюдают за необычным явлением. На городских улицах появились сотни крупных оранжево-чёрных бабочек, передает ОТР.

По словам натуралистов, это — репейницы. А причиной нашествия стала тёплая дождливая весна, из-за чего и появилось большое количество насекомых. Но учёные-энтомологи эту точку зрения не разделяют. По их версии, причина не в местных погодных условиях.

«Скорее всего, это не связано с тем, что те бабочки, которые прилетают с нашего севера или даже из Астраханской области в Африку, они там перезимовывают и летят обратно, — сказала старший научный сотрудник ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» Инга Соколова. — Это бабочки, дающие потомство. Это потомство вырастает в Африке, из Африки же и летит. Соответственно, это связано с африканскими какими-то реалиями, которые там случились».

Для сельскохозяйственных культур Астраханской области, уверены специалисты, такое нашествие ничем не грозит. Бабочки-репейницы питаются нектаром, а их гусеницы из всех растений предпочитают сорняки.