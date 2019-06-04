Запрет на отдых за границей полицейских Верховный суд РФ признал законным

Москва, , 14:30 — REGNUM Верховный суд России признал законным запрет сотрудникам Министерства внутренних дел РФ, которые не имеют допуск к гостайне, свободно выезжать за границу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск был подан бывшим инспектором дорожно-патрульной службы Максимом Лужных. Он был уволен из полиции после того, как он в 2016 году съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику. Он сообщил начальству ложные сведения о том, куда хочет поехать отдыхать, это стало поводом для увольнения.

Бывший работник ДПС оспорил в суде законность приказа МВД от 12 сентября 2013 года о поездках сотрудников полиции за границу по частным делам. Однако Верховный суд решил в удовлетворении искового заявления Лужных отказать.

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