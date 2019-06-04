Неумеренные аппетиты: желание ФСБ иметь ключи от «Яндекса»

Москва, , 14:26 — REGNUM Поскольку ни ФСБ, ни «Яндекс» информацию не подтверждают и не опровергают, а СМИ публикуют версии со ссылками на собственные источники в компании и на рынке (но не в спецслужбах!), обсуждать сейчас можно лишь гипотетический запрос и гипотетический отказ. И то, и другое пиарит и спецслужбы (они работают: ловят, кого положено), и компанию (она неустрашимо борется за права пользователей), и СМИ (проворно информируют нас о рисках), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ФИНАМ Леонид Делицын.

Гипотезы же можно сформулировать такие: спецслужбы ленятся, требуют слишком много прав доступа к информации, в том числе и к той, которая, по мнению компании, им на самом деле не требуется. Для компании сейчас предоставить ключи означает открыть систему, итогом чего могут стать утечки и относительно пользователей, и относительно того, что в массовом порядке хранится в облаке (например, нелегальный контент), и к ноу-хау компании.

«Кто будет отвечать в случае утечек — неясно. Ясно, лишь что ущерб будет, а компенсации не будет. Компания к такому запросу спецслужб оказалась не готова. Тут вины компании нет, поскольку сам интернет был спроектирован Винтоном Серфом «на скорую руку», чтобы работало, в начале семидесятых годов. Слой, который отвечал бы за безопасность пользовательских данных, в архитектуре интернета отсутствует, и каждый сайт решает вопросы безопасности по своему вкусу», — пояснил эксперт.

Кстати, если бы Винтон Серф задумался тогда о дальних перспективах своего детища — интернета, то, может быть, сегодня спецслужбы и в принципе не могли бы получить доступа к пользовательским данным — сама сеть обеспечивала бы их конфиденциальность. Впрочем, кто знает, может быть, тогда столь широкого распространения сети и не допустили бы.

«Тот факт, что спор пока не всплывал на поверхность, означает и то, что обе стороны понимают сложность задачи, но каждая хочет, чтобы работала другая. Компания «Яндекс» надеется, что спецслужбы умерят аппетиты, иначе, дескать, вообще всё рухнет, а спецслужбы выжидают, пока компания сама придумает, как выкрутиться», — полагает Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба безопасности РФ несколько месяцев назад запросила у Яндекса ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

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