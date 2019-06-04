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Украина и Норвегия согласились сотрудничать в сфере ядерной безопасности

Общество

Стороны намерены снизить риск возникновения аварий

Киев, 4 июня 2019, 14:25 — REGNUM  В Киеве состоялось первое заседание украино-норвежской рабочей группы по вопросам ядерной безопасности, заявили 3 июня в пресс-службе министерства энергетики и угольной промышленности Украины, сообщается на сайте министерства.

«Украина и Норвегия будут совместно работать над уменьшением риска ядерных и радиационных аварий и инцидентов», — сказано в заявлении.

Стороны планируют добиться поставленных целей за счёт усиления режима радиационной безопасности, нормативно-правовой базы, а также при помощи развития человеческих ресурсов при помощи образования.

Как сообщало, ранее Германия и Норвегия подписали договор, предусматривающий выделение €1,5 млн на захоронение радиоактивных отходов, хранящихся на территории Украины.

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Атомная энергетика
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