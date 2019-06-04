Члены этнической банды осуждены за похищение и вымогательства в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Пять преступников, объединившихся в рамках этнической преступной группировки, осуждены в Петербурге за похищение человека, грабеж, разбой и вымогательство. Они совершали дерзкие преступления на территории Пушкинского района и были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России.

Как установлено, обвиняемые создали преступную группу с целью установления криминального контроля над предпринимателями.

Одним из их преступлений стало похищение в июле 2015 года местной жительницы, которую пристегнули наручниками к батарее и избивали, вымогая 5 млн рублей. Женщину освободили полицейские, но сами злоумышленники тогда скрылись с места преступления.

В январе 2017 года они совершили разбойное нападение на местного жителя, в ходе которого похитили его имущество на сумму около двух миллионов рублей, а также вымогали у него 1,5 млн рублей в счет несуществующего долга.

В январе-феврале 2017 года преступники вымогали у другого потерпевшего 1,5 млн рублей, а также похитили его автомобиль. Всем потерпевшим преступники угрожали убийством.

«Во время обысков у обвиняемых было изъято травматическое оружие, имущество потерпевших, а также долговые расписки», — сообщили 4 июня в Главном следственном управлении СКР о Санкт-Петербургу.

Как уточнили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Пушкинский районный суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 7 лет 4 месяцев до 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Этническую группу дерзких угонщиков обезвредили в Петербурге