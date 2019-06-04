Эксперты ОНФ выявили новую «серую» схему госзакупок

Москва, , 14:18 — REGNUM Эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» выявили новую «серую» схему, которую используют недобросовестные госзаказчики, чтобы скрыть информацию о закупках. А именно — в Ямало-Ненецком автономном округе они обнаружили компанию, «забывшую» опубликовать закупку автомобиля Lexus LX 570, стоимостью 7,7 млн рублей. Факт вскрылся при работе активистов над так называемым «Индексом расточительности» за 2018 год.

В этот индекс вошли закупки госкомпаний, компаний с госучастием, энергопоставщиков и других учреждений. Один раздел посвящен закупкам дорогостоящих машин, второй составлен из закупок услуг лизинга авто. Всего в индекс попали 22 заказчика из 15 регионов, общая сумма закупок роскошных автомобилей — 258 млн рублей.

Одну из строчек «индекса расточительности» в разделе «Покупка автомобилей» занял АО «Центр развития инвестиционных проектов». Внимание активистов привлек и поставщик иномарки — АО «АТК «Ямал».

"Составляя «Индекс расточительности» мы обращаем внимание не только на стоимость автомобиля и показатели финансового состояния организации, но и на победителя закупки. В этот раз мы заметили, что акционерному обществу «Центр развития инвестиционных проектов», которое принадлежит департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа, автомобиль поставила компания, также принадлежащая департаменту», — сообщила активист проекта ОНФ «За честные закупки» Ольга Хирт.

Активисты решили проверить, откуда у АО «АТК «Ямал» появился дорогой автомобиль, который они внезапно решили продать.

«Нам не удалось найти в открытых источниках информацию о том, как и когда этот автомобиль приобрели. Мы обратились в адрес губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа с просьбой разъяснить обстоятельства таинственной покупки автомобиля для государственной компании», — отметила Ольга Хирт.

После этого власти автономного округа провели внеочередную ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «АТК «Ямал», чтобы выяснить, как компания соблюдает требования федерального закона №223. Оказалось, что акционерное общество не размещало информацию о договоре закупки в единой информационной системе (ЕИС). Это является нарушением закона. В адрес руководителя компании власти направили требование устранить замечания. Заказчик уже разместил сведения о закупке в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Приобрести роскошный автомобиль и будто бы случайно забыть опубликовать данные о закупке в единой информационной системе — это похоже на очередную «серую» схему, придуманную заказчиком, чтобы скрыть свои траты. Подобную забывчивость могут обнаружить только контролирующие органы и лишь выписать не столь критичный штраф. Мы призываем заказчиков не изобретать новые ухищрения, а научиться более эффективно подходить к вопросу траты средств», — заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.