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Набережная реки Яузы в Москве получит имя Станислава Говорухина

Общество

Возле ВГИКа, где учился режиссер

Москва, 4 июня 2019, 14:17 — REGNUM  Набережная реки Яузы рядом со ВГИКом получит имя режиссера Станислава Говорухина, с просьбой увековечить имя режиссера обратились к президенту РФ депутаты Госдумы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Решение увековечить имя великого режиссера Станислава Говорухина принадлежит нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. С просьбой об этом к нему обратились руководители всех фракций Государственной думы», — напомнил Володин.

Говорухин — знаменитый режиссер, художник, государственный деятель, патриот своей страны, отметил спикер Госдумы.

«Станислав Говорухин известен и как общественный и политический деятель. В современном российском парламенте, начиная с первого созыва, звучал его голос в защиту справедливости и здравого смысла», — сказал Володин.

Кинорежиссер Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет. Среди его известных работ — «Вертикаль», «Пираты ХХ века», «Анкор, еще Анкор!», «Россия, которую мы потеряли».

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Кинематограф
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