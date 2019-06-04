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На ремонт кафедрального собора Перми власть готова выделить казённые деньги

Общество

Госфинансирование возможно в форме субсидий, выделяемых на поддержку памятников архитектуры

Пермь, 4 июня 2019, 14:11 — REGNUM  В Перми проект реконструкции здания Спасо-Преображенского кафедрального собора находится на завершающем этапе госэкспертизы. Ремонтно-восстановительные работы планируется провести в течение двух лет. В результате собор вернёт первоначальный вид и своё назначение, сообщают СМИ.

Сейчас в здании кафедрального собора располагается пермская художественная галерея. Внутренние отделочные работы церковь сможет начать только после переезда галереи. Строительство нового здания для галереи должно начаться в 2020 году, а завершиться в 2023 году. Проект реализуют на территории бывшей промзоны — на участке завода имени А. А. Шпагина (Советская, 1).

По данным информресурсов, здание Спасо-Преображенского собора передано РПЦ в 2011 году Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Добавим, что объект является памятником культурного наследия народов РФ федерального значения.

На реконструкцию Спасо-Преображенского собора Перми власть готова выделить из краевого бюджета 76 млн рублей. Госфинансирование возможно в рамках постановления краевого правительства о субсидиях на поддержку памятников архитектуры, сообщает издание «Коммерсантъ». ТК «Рифей Пермь» информирует, ранее предполагалось, что реконструкция будет вестись на частные пожертвования.

Спасо-Преображенский кафедральный собор был построен на рубеже XVII—XVIII веков. В советское время здание отдали областному музею. В 1931 году снесли соборный некрополь, а на его месте открыли зоосад. В 1933 году здание собора переоборудовали под художественную галерею.

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Судьба архитектурного наследия
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