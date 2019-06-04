На ремонт кафедрального собора Перми власть готова выделить казённые деньги

Пермь, , 14:11 — REGNUM В Перми проект реконструкции здания Спасо-Преображенского кафедрального собора находится на завершающем этапе госэкспертизы. Ремонтно-восстановительные работы планируется провести в течение двух лет. В результате собор вернёт первоначальный вид и своё назначение, сообщают СМИ.

Сейчас в здании кафедрального собора располагается пермская художественная галерея. Внутренние отделочные работы церковь сможет начать только после переезда галереи. Строительство нового здания для галереи должно начаться в 2020 году, а завершиться в 2023 году. Проект реализуют на территории бывшей промзоны — на участке завода имени А. А. Шпагина (Советская, 1).

По данным информресурсов, здание Спасо-Преображенского собора передано РПЦ в 2011 году Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Добавим, что объект является памятником культурного наследия народов РФ федерального значения.

На реконструкцию Спасо-Преображенского собора Перми власть готова выделить из краевого бюджета 76 млн рублей. Госфинансирование возможно в рамках постановления краевого правительства о субсидиях на поддержку памятников архитектуры, сообщает издание «Коммерсантъ». ТК «Рифей Пермь» информирует, ранее предполагалось, что реконструкция будет вестись на частные пожертвования.