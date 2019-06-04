Более 2000 паломников из Кении прибыли в Уганду – СМИ

Намугонго, Уганда, , 14:03 — REGNUM Более 2000 паломников из различных епархий Кении в пятницу, 31 мая, прибыли в лес Мабира, расположенный на юге Уганды. Они собрались, чтобы воздать память паломнику, погибшему на этом месте под колесами автомобиля 31 мая 1998 года, передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, Джон Кибе из епархии Накуру в Кении был сбит автомобилем в лесу Мабира 31 мая 1998 года. Кибе направлялся в Намугонго, чтобы отпраздновать День мучеников Уганды. С тех пор все паломники из Кении, направляющиеся в Намугонго, воздают дань памяти соотечественнику.

В этом году они заявили, что также молятся и за Годфрея Обаго, Джойслин Ванджала, Сару Азиамбо и Эвелин Масинде, погибших 26 мая 2019 года в округе Иганга. Их сбило превысившее скорость такси. В результате трагедии еще шесть человек были ранены.

Празднования Дня мучеников Уганды состоялись в понедельник, 3 июня.