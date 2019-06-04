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В Париже прошел кулинарный чемпионат по приготовлению яиц под майонезом

Общество

Победителем стал шеф-повар ресторана Bouillon Pigalle в Париже

Париж, 4 июня 2019, 13:49 — REGNUM  Второй год подряд в Париже проходит кулинарный чемпионат мира по приготовлению яиц под майонезом, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что в этом году победителем стал Клеман Шикар, шеф-повар ресторана Bouillon Pigalle в 18 округе Парижа, где это блюдо продается за 1,80 евро.

«Секрет прежде всего в большой любви. Это яйцо хорошего качества и вкусный соус. Простота победила в этом году. Мы сделали то, что можно найти в нашем ресторане», — заявил журналистам победитель Клеман Шикар.

Чтобы стать лучшим яйцом под майонезом в мире, блюдо должно соответствовать ряду критериев. В первую очередь, куриное яйцо должно быть приготовлено таким образом, чтобы желток не был слишком жидким и слишком густым, а имел консистенцию «помадки». Во-вторых, майонез должен быть «домашним, пластичным, густо залитым и подаваться в достаточном количестве».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2018 года известный французский шеф-повар, обладатель 32 звезд Мишлен, Жоэль Робюшон ушел из жизни.

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