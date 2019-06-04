В Прикамье от застройщика требуют прекратить привлекать деньги дольщиков

Пермь, , 13:42 — REGNUM В Пермском крае инспекция Госстройнадзора обратилась в суд с требованием остановить действия застройщика «А-Система» по привлечению средств дольщиков. Рассмотрение обращения запланировано на 26 июня. До вынесения решения Управлению Росреестра запрещено регистрировать договоры долевого строительства по объекту на ул. Юнг Прикамья, 14В в Перми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

По данным ведомства, директор компании руководит еще двумя организациями. Одна признана несостоятельной. К застройщику «А-Система» также подан иск о банкротстве. Ранее в ООО «А-Система» выявили нецелевое расходование средств в размере 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Разрешение на строительство дома «Современник» по улице Юнг Прикамья было выдано в 2015 году. Общая площадь 18-этажного дома со встроенными общественными помещениями составляет 7,1 тыс. кв. м (186 квартир), сообщает издание «Коммерсантъ».