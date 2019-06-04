На детях Подмосковья начнут тестировать электронные домашние задания

Красногорск, , 14:25 — REGNUM С начала нового учебного года в школах Московской области будет запущен пилотный проект по частичному переводу домашних работ в электронный вид. Об этом сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства региона, министра образования Ольги Забраловой.

«С 1 сентября в регионе будет реализован пилотный проект по частичному переводу домашних работ в электронный вид, их будет автоматически проверять компьютер», — сообщила чиновник.

Она пояснила, что новый способ проверки работ будет возможен вследствие интеграции «Школьного портала» и системы диагностики и тестирования Подмосковья. При этом прежняя форма домашних заданий сохранится.

«Мы предлагаем всем муниципалитетам участвовать в апробации домашних работ в режиме онлайн. Но школы вправе сами выбирать формат включения и интенсивность. Начнём применять нововведение на нескольких территориях, постепенно увеличивая их количество», — уточнила Забралова.

По её словам, на электронный вид переведут так называемые тренажёры или тренировочные задания, где проверяется знание исторических дат или определений. Ожидается, что новый формат поможет частично освободить учителей от проверки заданий. Сэкономленное время пойдёт на общение с учениками и выполнение творческих заданий.

Как сообщало ИА REGNUM, внедрение цифровых технологий в процесс обучения московских школьников вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Родители обучающихся детей жалуются на вредное воздействие электронных досок и интерактивных панелей на здоровье детей. Также опасения и беспокойство не только родителей, но и врачей, и педагогов вызывает отсутствие результатов психологических или медицинских исследований на данную тему и проведения общественных слушаний с привлечением экспертного сообщества.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России уличила московские власти в навязывании МЭШ частным школам.

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