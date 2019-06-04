Плательщиков алиментов могут нагрузить новыми расходами

Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM Законопроект о дополнительных расходах для родителя, уже платящего алименты, вызвал дискуссию на расширенном заседании Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Встреча объединения прошла в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В проекте закона предполагается, что проживающий отдельно от ребёнка родитель помимо уплаты алиментов может быть привлечен к уплате расходов, если у его дочери или сына отсутствует «пригодное для постоянного проживания» жилое помещение.

Членам Совета представили достаточно нетипичный отзыв на законопроект. По мнению заслуженного деятеля науки РФ Юрия Толстого, «в принципе проект ФЗ возражений не вызывает», ведь дополнения все равно будут носить «примерный» характер.

«Проект экспертного заключения именно так и составлен, исходя из того, что кашу маслом не испортишь. Но масло сейчас таково, что им запросто можно испортить любую кашу», — указано в тексте отзыва.

Законопроект вызвал споры и на самом заседании. Формулировка «пригодное для постоянного проживания жилье» была обвинена в неконкретности. Может случиться опасная ситуация: проживающий с родителем ребёнок может захотеть купить ему отдельную квартиру и потребовать деньги со второго родителя. Вопрос о дополнительном взыскании средств предложили оставить на рассмотрении суда.

Тем не менее в проекте экспертного заключения Совета указано, что законопроект «может быть поддержан».

Напомним, 4 июня в Екатеринбурге проходит заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Также ожидается конференция, посвящённая 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса РФ. Мероприятия продолжатся 5 июня на базе Уральского государственного юридического университета.

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