ФАС проверит крупные страховые компании после подорожания ОСАГО

Москва, , 13:29 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит трех страховщиков после резкого подорожания тарифов ОСАГО, об этом Известиям сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.

Речь идет о компаниях «Ингосстрах», «Альфастрахование» и «Росгосстрах», которые после майских праздников практически одновременно повысили тарифы больше чем на 10% для Москвы и Московской области.

Читайте также: ОСАГО — это навязанная гражданам РФ обуза, выгодная магнатам — экономист

Отмечается, что на повышение тарифов обратили внимание в Общероссийского народном фронте (ОНФ).

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 мая тарифы для жителей столицы подняло «Альфастрахование» — с 3600 рублей до 4118 рублей (на 14%). На такую же величину с 23 мая возросли и ставки у «Ингосстраха». «Росгосстрах» поднял тарифы на 11%, с 3699 рублей до 4118 рублей.

Читайте также: Крупные страховщики в Москве повысили тарифы ОСАГО