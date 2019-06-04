Вторник, 4 Июня 2019 года
13:30:03 МСК

ФАС проверит крупные страховые компании после подорожания ОСАГО

Общество

Речь идет о компаниях «Ингосстрах», «Альфастрахование» и «Росгосстрах»

Москва, 4 июня 2019, 13:29 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит трех страховщиков после резкого подорожания тарифов ОСАГО, об этом Известиям сообщила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.

Речь идет о компаниях «Ингосстрах», «Альфастрахование» и «Росгосстрах», которые после майских праздников практически одновременно повысили тарифы больше чем на 10% для Москвы и Московской области.

Читайте также: ОСАГО — это навязанная гражданам РФ обуза, выгодная магнатам — экономист

Отмечается, что на повышение тарифов обратили внимание в Общероссийского народном фронте (ОНФ).

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 мая тарифы для жителей столицы подняло «Альфастрахование» — с 3600 рублей до 4118 рублей (на 14%). На такую же величину с 23 мая возросли и ставки у «Ингосстраха». «Росгосстрах» поднял тарифы на 11%, с 3699 рублей до 4118 рублей.

Читайте также: Крупные страховщики в Москве повысили тарифы ОСАГО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обязательное страхование автогражданской ответственности
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить