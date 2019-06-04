В Югре сотрудник банка обвиняется в хищении миллиона на свадьбу

Нижневартовск, Югра, , 13:24 — REGNUM В Югре сотрудник одного из банков обвиняется в хищении около миллиона рублей на организацию собственной свадьбы и покупки бытовой техники. В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, дело направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следствием установлено, что 21-летний житель Нижневартовска, работая специалистом кредитного отдела банка города за два месяца оформил четыре фиктивных договора займа. Банк одобрил кредиты и перечислил денежные средства в размере более 950 тыс. рублей. Похищенные деньги мужчина растратил по своему усмотрению.

Сейчас он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на шесть лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.