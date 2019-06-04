Крушение МН17: главный вопрос – какова роль в этой трагедии США и Киева

Вашингтон, , 13:15 — REGNUM

Заявление госсекретаря США о расследовании крушения «Боинга» в Донбассе — это попытка сгладить последствия недавнего заявления премьер-министра Малайзии, который познакомил часть западной общественности с теми фактами, о которых все знают в России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 4 июня, комментируя высказывания Майка Помпео.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США заявил, что Россия «недостаточно активно» сотрудничает в расследовании крушения. «Россия должна отчитаться о том, что произошло», «надеюсь, что Россия поймет, что отчитаться в ее же собственных интересах», сказал Помпео.

«Сказанное госсекретарём США по поводу расследования крушения малайзийского «Боинга» над Украиной в 2014 году — не более чем попытка как-то сгладить последствия недавнего заявления, сделанного на данный счёт премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Он, напомню, подчеркнул, что проводимое в Голландии расследование политизировано, что доказательств ответственности России нет и что сбить этот самолет вполне могло украинское правительство. Кстати говоря, малайзийская сторона ставит под сомнение объективность голландского расследования уже не в первый раз.

Примечательно ещё одно заявление Махатхира Мохамада: «Мы не знаем, почему мы были исключены из изучения [обстоятельств трагедии]». А действительно, почему? Ведь вроде бы в Совместную следственную группу представителей Малайзии пригласили? Пригласили, но поработать с так называемым «чёрным ящиком» не дали. Может быть, Майк Помпео знает, почему?

Россия, как известно, многократно публично изложила известные ей факты, касающиеся этого трагического происшествия. Думаю, кое-что было сказано и американцам, и голландцам, и малайзийцам в конфиденциальном порядке. Соответствующих выводов, в отличие от малайзийцев, американцы и голландцы, судя по словам Майка Помпео и недавним заявлениям премьер-министра Рютте, не сделали. Или сделали, но продолжают делать нахальную мину при проигранной игре.

Вместо того чтобы делать вид, что они чего-то от России могут требовать («Россия должна отчитаться…»), лучше бы американский госсекретарь предоставил бы и нам, и голландцам, и, главное, малайзийцам свои объективные данные военно-космической разведки по дню и месту трагедии. Как известно, именно тогда над местом крушения пролетал американский спутник. Всё это они держат в тайне, и только последнему несмышлёнышу непонятно, почему», — отметил Михаил Демурин.