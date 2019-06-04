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Осужденный за коррупцию бывший генерал СКР Никандров вышел из колонии

Общество

По словам Никандрова, он чувствует себя хорошо

Екатеринбург, 4 июня 2019, 13:09 — REGNUM  Бывший заместитель начальника Главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров вышел из колонии Нижнего Тагила (Свердловская область), сообщает 4 июня корреспондент ИА REGNUM.

По словам Никандрова, он чувствует себя хорошо, у него много планов, а также есть желание пообщаться со СМИ.

Напомним, 24 мая суд в Нижнем Тагиле удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Никандрова из мест заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генерал СКР был приговорен к пяти годам лишения свободы в 2018 году за получение взятки в особо крупном размере. Срок отбывания под стражей в соответствии с приговором начал засчитываться с 19 июля 2016 года.

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Коррупция и борьба с ней
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