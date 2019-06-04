Google 6 июня раскроет подробности об игровом сервисе Stadia

Маунтин-Вью, США, , 13:05 — REGNUM Компания Google анонсировала периодическую передачу «Stadia Connect», первый выпуск которой выйдет в эфир 6 июня в 19:00 по московскому времени (9:00 ET). Запланированная трансляция уже появилась на YouTube-канале Stadia.

Зрителям расскажут о том, сколько геймеры должны будут заплатить за доступ к облачному игровому сервису Google. Компания также анонсирует некоторые игры и сообщит информацию о запуске Stadia. В описании трансляции она заявила, что «некоторые новости не могут ждать» начала очередной выставки E3.

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Напомним, Google представила свой игровой облачный сервис Stadia в марте 2019 года. IT-гигант сообщил, что запуск платформы состоится в 2019 году. Ожидается, что после релиза платформа будет способна выдавать пользователям разрешение 4К и 60 кадров в секунду, впоследствии эти показатели будут увеличены до 8K и 120 кадров в секунду.

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