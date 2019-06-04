В Воронеже прошла международная конференция по правопорядку

Воронеж, , 12:56 — REGNUM Международная научная конференция «Правопорядок и его институциональные основы» прошла в Воронежском государственном университете (ВГУ), сообщает 4 июня пресс-служба вуза.

Мероприятие объединило в Воронеже известных учёных — специалистов в области теории и истории, философии права, представителей ведущих юридических школ из разных уголков России, а также стран Ближнего Зарубежья. Участниками стали ученые из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Курска, Нижнего Новгорода, Челябинска и других городов.

Отмечается, что конференция, прошедшая в активной дискуссии, оставила много пищи для размышлений на будущее — бурные обсуждения не утихали и в кулуарах встречи. В планах участников — продолжить дальнейшее сотрудничество и обмен научными мнениями на последующих подобных мероприятиях.

Встреча организована при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований при правительстве России. Руководителем проекта ВГУ является доцент кафедры теории государства и права, международного права и сравнительного правоведения юридического факультета Владислав Денисенко.

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