На Урале льготы для братьев и сестёр школьников вызвали споры

Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM Законопроект о приоритетном праве на поступление в учебные организации тех детей, чьи братья и сёстры уже учатся в соответствующем учреждении, вызвал вопросы у юристов. Споры прошли на расширенном заседании Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законопроектом предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ.

В проекте заключения Совета указано, что «целесообразность введения» приоритетного права для указанных детей «не вызывает сомнения». Однако сомнения у участников заседания всё же появились.

Так, один из членов совета заметил, что странно вносить льготу в Семейный кодекс и не затрагивать закон об образовании. Кроме того, есть образовательные учреждения со специальным отбором, и льгота может вступить в противоречие с данной нормой. Непонятно, как быть с родными братьями и сёстрами, живущими в разных семьях.

Возможно, изменения в закон об образовании и будет внесены изменения ко второй редакции проекта, сказал глава Совета Павел Крашенинников. Он же призвал поддержать законопроект в первом чтении.

Напомним, с идеей расширить список льготников, имеющих приоритетное право для поступления в учебную организацию, неоднократно выступали в Екатеринбурге. Однако данная сфера регулируется только в федеральном законодательстве.

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