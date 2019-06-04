Вторник, 4 Июня 2019 года
13:16:49 МСК

На Урале льготы для братьев и сестёр школьников вызвали споры

Общество

Правки в Семейный кодекс недостаточны, считают сомневающиеся юристы

Екатеринбург, 4 июня 2019, 12:54 — REGNUM  Законопроект о приоритетном праве на поступление в учебные организации тех детей, чьи братья и сёстры уже учатся в соответствующем учреждении, вызвал вопросы у юристов. Споры прошли на расширенном заседании Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законопроектом предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ.

В проекте заключения Совета указано, что «целесообразность введения» приоритетного права для указанных детей «не вызывает сомнения». Однако сомнения у участников заседания всё же появились.

Так, один из членов совета заметил, что странно вносить льготу в Семейный кодекс и не затрагивать закон об образовании. Кроме того, есть образовательные учреждения со специальным отбором, и льгота может вступить в противоречие с данной нормой. Непонятно, как быть с родными братьями и сёстрами, живущими в разных семьях.

Возможно, изменения в закон об образовании и будет внесены изменения ко второй редакции проекта, сказал глава Совета Павел Крашенинников. Он же призвал поддержать законопроект в первом чтении.

Напомним, с идеей расширить список льготников, имеющих приоритетное право для поступления в учебную организацию, неоднократно выступали в Екатеринбурге. Однако данная сфера регулируется только в федеральном законодательстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Братья и сёстры школьников смогут поступать в школу на льготных основаниях

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить