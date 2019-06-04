Противники Юго-Восточной хорды Москвы подготовили жалобу в мэрию

Москва, , 13:13 — REGNUM Представители нескольких районов Москвы планируют подать 5 июня в приёмную городской мэрии коллективное обращение против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Письмо с соответствующей информацией есть в распоряжении ИА REGNUM.

С требованием отменить строительство объекта в его сегодняшней планировке выступят жители районов Текстильщики, Печатники, Марьино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Северное Бутово, Южное Бутово, а также посёлка Битца. По мнению противников ЮВХ, проектирование данной магистрали осуществлялось без учёта мнения жителей районов, через которые она пройдет, а публичные слушания по данному вопросу носили «фиктивный характер».

«Большинство пришедших на слушания были лишены возможности участвовать в них и высказать своё мнение, так как в залах, где проходили слушания обычно заранее привозилась «массовка» — работники коммунальных организаций и бюджетных учреждений, связанных с местными органами власти. Подписи «ЗА» существующий проект строительства Юго-Восточной хорды в большом количестве являются подложными, включая подписи лиц, которые давно являются умершими», — указано в сообщении инициативных групп.

Активисты уверены, что строительство трассы в близи от жилых домов и с вырубкой зелёных насаждений ухудшит условия жизни в районах, через которые должна пройти ЮВХ. При этом строительство объекта уменьшит стоимость недвижимости, которая окажется вблизи от такой крупной магистрали и создаст ряд экологических проблем. Авторы письма напомнили и о серьёзной угрозе радиоактивного заражения — согласно существующему проекту ЮВХ якобы должна пройти рядом с могильником радиоактивных отходов возле Каширского шоссе и во время работ загрязнённый грунт может попасть в Москва-реку или в виде пыли в воздух.

«На данный момент, против строительства Юго-Восточной хорды жителями районов собраны десятки тысяч подписей. Часть уже сданы в префектуры округов, а часть будут переданы в приёмную мэрии Москвы», — отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС подтвердило, что в районе Москворечье-Сабурово на пути возможного строительства ЮВХ находится зона, где уровень радиации значительно превышает нормы.

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