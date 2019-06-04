Рождаемость в Новгородской области продолжает снижаться

Великий Новгород, , 12:46 — REGNUM В первом квартале 2019 года в Новгородской области сократилась и смертность, и рождаемость. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, естественная убыль населения также снизилась — на 46 человек, или на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, однако смертность по-прежнему превышает рождаемость.

«В целом число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза», — сообщили в ведомстве.

За три месяца 2019 года в Новгородской области появились на свет 1252 новорожденных — на 11% меньше, чем в первом квартале 2018 года. Умерли 2419 человек, что на 7,7% ниже, чем в январе-марте прошлого года.

По данным Новгородстата, в первом квартале 2019 года в Новгородской области умерли десять детей в возрасте до 1 года — это на три ребёнка больше, чем январе — марте предыдущего года. Основные причины смерти детей — отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, то есть тесно связанные со здоровьем матери.

Отметим, что в 2018 году в Новгородской области родились 5845 детей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом население Новгородской области в 2018 году уменьшилось на 6,1 тыс. человек. На 1 января 2019 года в регионе проживало чуть более 600 тыс. человек.