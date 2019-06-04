В Танзании начали «войну» с пластиковыми пакетами — СМИ

Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:45 — REGNUM С 1 июня в Танзании был введен запрет на использование пластиковых пакетов. За реализацией нового закона с 31 мая начали следить сотрудники Национальной комиссии по охране окружающей среды (NEMC), передает газета Mtanzania.

Юрист NEMC Манчаре Хече заявил, что жители страны оказывают активное содействие реализации нового закона. Наибольшие успехи показали области Пвани и Дар-эс-Салам. Жителей призывают сдавать оставшиеся пакеты в специализированные пункты.

Хече сообщил, что в ходе проверок был обнаружен завод, на котором хранилось более 100 тонн пластиковых пакетов. Предприятие было закрыто.

Однако большинство предприятий согласились прекратить производство пластиковых пакетов, сообщил Хече.

Контроль за реализацией закона продолжается.

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