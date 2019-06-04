День республики в Ингушетии перенесен из-за Ураза-байрама

Магас, , 12:37 — REGNUM Сегодня, 4 июня, исполнилось 27 лет со дня принятия Верховным советом РСФСР закона «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». По традиции в этот день ежегодно в Ингушетии проходят торжества по случаю Дня республики. Однако в 2019 году праздник будет перенесен, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава субъекта Юнус-Бек Евкуров.

Жители Ингушетии будут отмечать 27-летие республики в один день с Днем России — 12 июня. Перенос произведен в связи с тем, что мусульмане отмечают в 2019 году 4 июня один из главных праздников ислама — Ураза-байрам.

«От души поздравляю всех нас с этим праздником! Мира и процветания нашей родной земле! В связи с празднованием Ураза-байрам (Мархаш), День Республики Ингушетия переносится на 12 июня», — написал Евкуров.

Напомним, глава Ингушетии подписал указ, в соответствии с которым в республике объявляются выходными днями 4, 5 и 6 июня. Такое решение он принял по случаю окончания священного месяца Рамадан и наступления праздника Ураза-байрам.

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