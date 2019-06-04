Вторник, 4 Июня 2019 года
12:59:20 МСК

Промзону «Октябрьское поле» в Москве освободили от самостроя

Общество

Демонтированные объекты располагались на площади более трёх тысяч квадратных метров

Москва, 4 июня 2019, 12:35 — REGNUM  В промышленной зоне «Октябрьское поле» в Москве демонтировали 19 объектов самовольного строительства, сообщили журналистам 4 июня в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественных отношений столицы.

Демонтированные объекты располагались на площади более трёх тысяч квадратных метров.

«Многочисленные незаконные постройки на земельном участке, который входит в состав промышленной зоны, были обнаружены Госинспекцией по недвижимости в ходе контрольно-инспекционных мероприятий по адресу: ул. Берзарина, владение 32», — пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, отдельно стоящие объекты, пристройки и надстройки к зданиям были возведены без разрешительной документации и правоустанавливающих документов на земельный участок под цели строительства.

Освобождённую территорию планируется использовать под многоэтажную жилую застройку и строительство соцобъектов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Градостроительная политика мэрии Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить