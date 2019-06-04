Промзону «Октябрьское поле» в Москве освободили от самостроя

Москва, , 12:35 — REGNUM В промышленной зоне «Октябрьское поле» в Москве демонтировали 19 объектов самовольного строительства, сообщили журналистам 4 июня в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественных отношений столицы.

Демонтированные объекты располагались на площади более трёх тысяч квадратных метров.

«Многочисленные незаконные постройки на земельном участке, который входит в состав промышленной зоны, были обнаружены Госинспекцией по недвижимости в ходе контрольно-инспекционных мероприятий по адресу: ул. Берзарина, владение 32», — пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, отдельно стоящие объекты, пристройки и надстройки к зданиям были возведены без разрешительной документации и правоустанавливающих документов на земельный участок под цели строительства.

Освобождённую территорию планируется использовать под многоэтажную жилую застройку и строительство соцобъектов.