Второй полицейский арестован по подозрению в убийстве ребёнка на Украине

Киев, , 12:26 — REGNUM Сержант Национальной полиции Владимир Петровец, которого подозревают в нанесении смертельного ранения пятилетнему мальчику в Переяслав-Хмельницком, взят под стражу. Такое решение сегодня, 4 июня, принял Голосеевский районный суд Киева.

По решению судебной инстанции, страж порядка проведёт под арестом 60 суток, сообщает телеканал «Прямой». Адвокат подозреваемого просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако прокурор настаивал на заключении под стражу. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

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Ранее Голосеевский районный суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога патрульного полицейского Ивана Приходько — второго фигуранта уголовного дела об убийстве ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 3 июня в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области Украины. В результате действий сотрудников полиции пятилетний ребёнок получил огнестрельное ранение. Спасти мальчика не удалось, он умер в больнице.

Изначально двух подозреваемых обвинили по ч. 4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия») и по ст. 128 УК («Неосторожное тяжкое телесное повреждение»). Однако прокуратура Киевской области квалифицировала действия правоохранителей по п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство малолетнего ребёнка, совершенное по предварительному сговору группой лиц») и ч. 2 ч. 4. ст. 296 УК Украины («Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений»).