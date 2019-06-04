Вторник, 4 Июня 2019 года
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Shinsegae пожертвовала детскому фонду книги о защите окружающей среды

Общество

Представители южнокорейской компании передали фонду 3000 экземпляров книг

Сеул, 4 июня 2019, 12:30 — REGNUM  Представители южнокорейской компании Shinsegae передала в детский Фонд «Зеленый зонтик» книги на тему окружающей среды. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в преддверии Дня защиты окружающей среды представители компании передали фонду 3000 экземпляров поп-ап книг (pop-up book), созданные руководителями и сотрудниками компании.

Известно, что в волонтерской деятельности по созданию поп-ап книг приняли участие сотрудники Shinsegae Duty Free, Shinsegae Department, Shinsegae International.

Как сообщили представители компании, в детских поп-ап книгах об окружающей среде доступно описаны и наглядно показаны методы борьбы с мелкой пылью и экономии электроэнергии.

«Мы хотим помочь и научить детей бережно относиться к окружающей среде с младшего возраста. В будущем мы планируем продолжить вносить свой вклад в общество», — сообщили представители компании Shinsegae.

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