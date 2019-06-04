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Танзанийский национальный парк Серенгети признан лучшим в Африке

Общество

Серенгети во второй раз становится лучшим в Африке заповедником

Серенгети, Танзания, 4 июня 2019, 12:31 — REGNUM  Национальный парк Серенгети был признан лучшим заповедником в Африке в 2019 году, передаёт газета Nipashe.

По информации издания, Серенгети во второй раз становится лучшим в Африке заповедником. В прошлый раз Серенгети одержал победу в 2018 году.

Серенгети — второй по размеру после Руахи заповедник Танзании. Он известен миграцией антилоп, в также большим числом животных, увидеть которых не составляет труда. За это ему дали название «витрина животных».

Вручение награды состоялось 1 июня на острове Маврикий. Награду выдал представитель института World Travel Awards. Организация ежегодно организует конкурс на лучший заповедник Африки. Победитель определяется путем голосования международных экспертов в сфере туризма.

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