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Трое уроженцев Средней Азии обвинены в подготовке терактов в Швеции

Общество

Трое из числа подозреваемых приобрели и хранили большое количество химикатов и другого оборудования для изготовления взрывчатки

Стокгольм, 4 июня 2019, 12:29 — REGNUM  Трое мужчин родом из среднеазиатских республик, проживающие в Швеции, обвиняются в подготовке терактов, а также в финансировании боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщает сайт государственного радио Швеции Sveriges Radio.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны пять человек, троим из которых уже предъявлено обвинение. Прокуратура Стокгольма заявила, что все задержанные отрицают свою причастность.

Также сообщается, что трое из числа подозреваемых приобрели и хранили большое количество химикатов и другого оборудования для изготовления взрывчатки.

Ранее в Швеции был осужден уроженец Узбекистана, совершивший теракт, в результате которого погибли пять человек.

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Зарубежная хроника
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