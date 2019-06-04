Трое уроженцев Средней Азии обвинены в подготовке терактов в Швеции

Стокгольм, , 12:29 — REGNUM Трое мужчин родом из среднеазиатских республик, проживающие в Швеции, обвиняются в подготовке терактов, а также в финансировании боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщает сайт государственного радио Швеции Sveriges Radio.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны пять человек, троим из которых уже предъявлено обвинение. Прокуратура Стокгольма заявила, что все задержанные отрицают свою причастность.

Также сообщается, что трое из числа подозреваемых приобрели и хранили большое количество химикатов и другого оборудования для изготовления взрывчатки.

Ранее в Швеции был осужден уроженец Узбекистана, совершивший теракт, в результате которого погибли пять человек.