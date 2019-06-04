Вторник, 4 Июня 2019 года
12:22:44 МСК

В Китае прогнозируются аномально ранние и сильные паводки на основных реках

Общество

В 2019 году сезон паводков стартовал 6 марта, что является раньше на 26 дней

Пекин, 4 июня 2019, 12:22 — REGNUM  Министерство водных ресурсов Китая предупреждает о рисках серьезных наводнений на основных реках страны в летний период, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Наводнения ожидаются в среднем и низком течении реки Янцзы, Хуайхэ, Сицзян и Бэйцзян в долине реки Чжуцзян, а также на реке Миньцзян. В 2019 году сезон паводков стартовал 6 марта, что является раньше на 26 дней, чем в предыдущие годы.

Кроме того, в министерстве прогнозируют намного более сильные и в больших количествах тайфуны, чем в предыдущие годы, а также призывают властей принять все необходимые меры мониторинга и подготовки к вероятным катаклизмам.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за сильных ливней в китайском Гуанси пострадали более 350 тыс. человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить