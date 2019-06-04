В Китае прогнозируются аномально ранние и сильные паводки на основных реках

Пекин, , 12:22 — REGNUM Министерство водных ресурсов Китая предупреждает о рисках серьезных наводнений на основных реках страны в летний период, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Наводнения ожидаются в среднем и низком течении реки Янцзы, Хуайхэ, Сицзян и Бэйцзян в долине реки Чжуцзян, а также на реке Миньцзян. В 2019 году сезон паводков стартовал 6 марта, что является раньше на 26 дней, чем в предыдущие годы.

Кроме того, в министерстве прогнозируют намного более сильные и в больших количествах тайфуны, чем в предыдущие годы, а также призывают властей принять все необходимые меры мониторинга и подготовки к вероятным катаклизмам.

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