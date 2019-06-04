В КНР умер экс-глава патриотического протестантского движения Цзи Цзяньхун

Пекин, , 12:13 — REGNUM Бывший председатель Национального комитета Патриотического движения за автономную, экономическую независимость и автокефальную церковь в Китае (TSPM) пресвитер Цзи Цзяньхун ушел из жизни в городе Нанкине, столице провинции Цзянсу после долгой болезни, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Цзи скончался 30 мая 2019 года в возрасте 87 лет. Во время болезни Цзи и после его смерти, ряд лидеров Центрального Комитета Компартии Китая выражали свое уважение и соболезнование в адрес этого деятеля в официальной форме. Цзи родился в марте 1932 года в городе Хуайань провинции Цзянсу.

Издание отмечает, что центральные власти Поднебесной видели в нем патриотического религиозного деятеля и близкого друга Компартии Китая. Цзи был также членом Постоянного комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 10-го созыва. Главой TSPM он стал в 2002 году.