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Чехия удвоила квоты для украинских трудовых мигрантов

Общество

Украинских мигрантов в Чехии более 120 тыс

Чехия удвоила квоты для украинских трудовых мигрантов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Безвиз

Прага, 4 июня 2019, 12:33 — REGNUM  Правительство Чехии удвоило годовое количество квот для приёма на работу трудовых мигрантов с Украины, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, сообщило 3 июня Radio Praha.

Ранее в течение года Чехия могла принять 19,6 тыс. работников с Украины, теперь эта цифра составляет 40 тыс. человек.

Правительство одобрило предложение о повышении количества заявлений, принимаемых консульством Чехии во Львове, а также приняло «Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности».

По данным министерства труда Чехии, выходцы с Украины составляют до 20% всех иностранцев, работающих в стране. На данный момент их число превышает 121 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Кущ рассказал, что жители Украины, работающие за границей, могли бы приносить своей стране около $60 млрд ежегодно, что на данный момент составляет около 50% годового ВВП Украины.

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