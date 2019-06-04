В Москве продлен на 5 июня «желтый» уровень погодной опасности

Москва, , 12:03 — REGNUM Погода в Москве и Московской области 5 июня останется потенциально опасной в связи с угрозой пожаров. Соответствующий прогноз дает Гидрометцентр РФ.

Москва и Московская область отмечены жёлтым цветом на прогностической карте.

«Высокая пожароопасность», — говорится в предупреждении.

Синоптики отмечают, что с 4 мая погоду в регионе определит высокий антициклон, который принес с собой жару, но не принес осадков. Если днем 4 июня ожидается 24…26° С, то к 6 июня воздух разогреется до 29…31° С.

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