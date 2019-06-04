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Более 70 школ построят в России в 2019 году

Общество

Будет создано 53 тыс. мест

Более 70 школ построят в России в 2019 году
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Татьяна Голикова

Москва, 4 июня 2019, 11:59 — REGNUM  В России до конца 2019 года появится 72 новые школы. Об этом заявила зампред председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

По её словам, в результате ввода в эксплуатацию новых школ будет создано 53 тыс. мест. К настоящему времени в России в эксплуатацию введены 29 школ на 29,5 тыс. мест.

Кроме того, серьёзное внимание уделяется дополнительному образованию. К 2022 году в этой сфере должно быть создано 900 тыс. новых мест, из них 150 тыс. появятся в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие 10 лет до 2029 года в Новой Москве планируется построить 100 новых школ.

Подробнее: Медведев: программы развития школ и дворов рассчитаны на долгую перспективу

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