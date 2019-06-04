В Ярославской области детский лагерь открыли с задержкой

Ярославль, , 11:59 — REGNUM 3 июня в Ярославской области открылся детский оздоровительный лагерь «Сахареж», который не смог принять детей вовремя из-за отсутствия допуска по питьевой воде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая смена должна была начаться 1 июня, однако детей, собравшихся для отправки в Ярославле, распустили по домам. На следующий день в лагерь выехал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

«В ходе проверки установлено, что по акту приемки организаций отдыха детей и их оздоровления от 28 мая 2019 года ДОЛ ЛОК «Сахареж» к работе готов. Однако контрольный анализ воды показал, что в двух комнатах одного из жилых корпусов состояние воды неудовлетворительное, и потребовалась дополнительная проба, в результате чего руководством лагеря было принято решение о задержке открытия смены», — сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Дети из северных регионов были уже в пути, поэтому их заселили в корпуса круглогодичного использования. В понедельник допуск по воде был получен, и дети заехали в лагерь. Михаил Крупин продолжает держать ситуацию на контроле.

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