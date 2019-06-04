Реки и водохранилища области нуждаются в очистке — калужский министр

Калуга, , 11:57 — REGNUM В Калужской области протекает около двух тысяч рек общей протяженностью более 10 тысяч километров. Качество воды основных рек области устойчиво соответствует третьему классу загрязнения. Для увеличения пропускной способности и улучшения их экологического состояния проводятся мероприятия по расчистке и реабилитации водных объектов. Об этом 3 июня заявила на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти региона министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам калужского министра, в настоящее время в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» с привлечением средств федерального бюджета проводится ряд конкретных мероприятий.

«Продолжаются работы по расчистке русла реки Жиздра. Начаты работы по экологической реабилитации Людиновского водохранилища. Кроме того, за счёт субвенции из федерального бюджета разрабатывается проектная документация на расчистку реки Сечна Дзержинскгом района. Планируется реализация мероприятий по расчистке Яченского водохранилища. Основным требованием в получении средств федерального бюджета на расчистку и реабилитацию водных объектов является предотвращение сброса загрязнения сточных вод в водный объект», — сказала Варвара Антохина.

Отраслевым ведомством налажена системная работа с водопользователями по соблюдению природоохранного законодательства. На территории области также находится около 350 прудов и водохранилищ. Налажено взаимодействие с организациями и индивидуальными предпринимателями в части внедрения современных природоохранных технологий. В рамках регионального государственного надзора за 5 месяцев 2019 года рассмотрено 149 обращений, проведено более 20 рейдовых и плановых надзорных мероприятий, составлено 46 протоколов, за нарушение водного законодательства наложены административные штрафы на сумму 1 млн 39 тыс. рублей. Совместно с местными администрациями определена первоочередная потребность строительства или реконструкции 51 станции очистки сточных вод.

Общая сумма затрат по реновации систем централизованного водоотведения калужского региона, которая позволит решить проблему загрязнения бассейнов крупных рек Оки и Десны и предоставить порядка 90% жителям нормативную услугу водоотведения, оценивается в 20 млрд рублей.

Для определения класса загрязненности воды специалистами, как правило, анализируются порядка 15 показателей. Всего существует пять классов загрязненности воды. Третий класс, к котором относятся калужские реки, подразумевает два подкласса: загрязнённая и очень загрязнённая. Минприроды области не уточняет, к какому конкретно подклассу относится вода в местных реках.

Напомним, Калужская область определена участником федеральной программы «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология», рассчитанной до 2024 года. Реализация программы, в ходе которой в субъектах РФ в систему водоочистки будут внедряться современные технологии, в регионе стартует в 2019 году. В течение ближайших пяти лет в России на данный проект будет израсходовано более 147 млрд рублей. Регионы планируют принять участие в софинасирование проекта в размере 5%. Согласно паспорту проекта, планируется выделение финансовой поддержки на модернизацию систем водоснабжения малых и средних городов. Обязательным условием получения финансовой поддержки станет внедрение современных технологий водоочистки, которые позволят получать чистую, безопасную воду даже из загрязненных источников.